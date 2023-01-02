Експерт назвав найнебезпечніші нетрадиційні способи обігріву житла, від яких краще відмовитись

Деякі нетрадиційні методи обігріву оселі, що останнім часом стали популярними в мережі, є неефективними та навіть можуть бути небезпечними для життя мешканців.

Про це розповів експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко.

Він радить зовсім відмовитись від використання газових балонів у квартирах. Часто такі системи не сертифіковані та не відповідають стандартам якості чи можливим умовам експлуатації. В Україні вже зафіксовано численні випадки вибухів.

Обігрів квартири за допомогою увімкненої конфорки газу або нагрітої цегли є малоефективним та небезпечним. В процесі згоряння газу виділяється чадний газ, який може призвести до отруєння, якщо у квартирі є проблеми з вентиляцією.

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Чадний газ неможливо розпізнати за запахом. Симптоми отруєння чадним газом залежать від об'єму речовини. При легкому ступені отруєння характерні біль голови, запаморочення, шум у вухах, відчуття нестачі повітря, нудота та слабкість. За високої концентрації чадного газу вже після 2-3 вдихів виникає сильна інтоксикація, людина втрачає свідомість, а через 6-7 хвилин настає смерть від зупинки серця.

Окрім цього, за словами голови Асоціації енергоаудиторів Вадима Литвина, підігрівати цеглу для опалення – неефективно. Для того, щоб нагріти цеглу необхідно використати 0,051 кВт-год. А, наприклад, для підігріву 3 літрів води для грілки потрібно використовувати лише 0,21 кВт-год. Різниця – у 4 рази.

"Якщо врахувати, що нагрівання води в чайнику має вищий ККД, то вартість 1 кВт-год від цегли буде: 2,1 грн (за тарифу 8 грн/куб) та 7,8 грн (за тарифу 30 грн куб). Для грілки з водою показники будуть: 1,39 грн (за тарифу 8 грн/куб) та 5,21 грн (за тарифу 30 грн/куб)", – пояснив фахівець.

Вадим Литвин зазначив, що переносити тепло з кухні до кімнати за допомогою грілки у 2,5 раза дешевше за капітальними витратами та на 33% дешевша за операційними витратами. До того ж грілка має запас води в 3 літри на випадок відключення водопостачання.

Нагадаємо, ми писали про 10 простих способів зігрітися коли в будинку немає опалення. Дотримуйтесь цих простих порад, щоб швидко зігрітися взимку.

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