Эксперт рассказал, как заснуть во время дальних поездок

Увлечения и нервы перед дальним перелетом всегда сопровождают нас, будь то на отдых или на встречу с родными. Новое место всегда вызывает любопытство, даже работа может стать более интересной, когда вы в другом месте.

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Но дальние рейсы длятся более 12 часов, и сиденье в самолете может быть очень неудобным. Как преодолеть это чувство и получить качественный сон во время полета? Об этом пишет Science Alert.

Примите ситуацию: Не ожидайте, что вы сможете выспаться, как дома. Пилоты также спят с перерывами на длинных рейсах, а также короткий сон помогает; Управляйте временем сна и потреблением напитков: Если возможно, учитывайте время суток на месте назначения. Дневные рейсы делают сон сложнее, в то время как ночные рейсы облегчают его. Избегайте больших доз алкоголя и кофеина, поскольку они оказывают влияние на качество сна; Рассмотрите прием снотворного или мелатонина: Если вам нужно, под руководством врача учтите прием этих препаратов. Мелатонин может помочь, но следует учитывать время его приема; Подготовьтесь к комфортному сну: Наденьте удобную одежду и беруши, чтобы заблокировать шум и свет. Используйте подушку под шею для поддержания головы; Не пытайтесь заставить себя заснуть: Если вы проснулись, воспользуйтесь этим временем для развлечений или отдыха. Наш мозг, наконец, должен восстанавливаться.

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