Експерт розповів, як заснути під час далеких поїздок

Захоплення і нерви перед далеким перельотом завжди супроводжують нас, чи то на відпочинок, чи на зустріч з рідними. Нове місце завжди викликає цікавість, навіть робота може стати цікавішою, коли ви в іншому місці.

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Але дальні рейси тривають понад 12 годин, і сидіння в літаку може бути дуже незручним. Як подолати це відчуття та отримати якісний сон під час польоту? Про це пише Science Alert.

Прийміть ситуацію: Не очікуйте, що ви зможете виспатися, як вдома. Пілоти також сплять з перервами на довгих рейсах, і навіть короткий сон допомагає; Керуйте часом сну та споживанням напоїв: Якщо можливо, враховуйте час доби на місці призначення. Денні рейси роблять сон складнішим, тоді як нічні рейси полегшують його. Уникайте великих доз алкоголю та кофеїну, оскільки вони впливають на якість сну; Розгляньте прийом снодійного або мелатоніну: Якщо вам потрібно, під керівництвом лікаря врахуйте прийом цих препаратів. Мелатонін може допомогти, але слід враховувати час його прийому; Підготуйтеся до комфортного сну: Одягніть зручний одяг та беруші, щоб заблокувати шум та світло. Використовуйте подушку під шию для підтримки голови; Не намагайтеся змусити себе заснути: Якщо ви прокинулись, скористайтеся цим часом для розваг або відпочинку. Наш мозок врешті-решт має відновлюватися.

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