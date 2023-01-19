Эксперт спрогнозировал, когда в Украине улучшится ситуация с отключениями света

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, когда в Украине может улучшиться ситуация с электроэнергией. По его словам, состояние энергосистемы сложное, а поставки улучшится в середине февраля.

Именно столько времени понадобится для восстановления энергообъектов, поврежденных во время последней российской атаки. Об этом Харченко сказал во время брифинга, пишет "Укрінформ".

"Сейчас ситуация остается, к сожалению, сложной. Последняя атака нанесла значительный ущерб, повреждено 9 энергоблоков угольных электростанций, что очень существенно в условиях дефицита генерирующих мощностей. Так же были повреждения и трансформаторных подстанций Укрэнерго. Сейчас идет восстановление этих объектов. Но когда мы говорим о генерации, здесь быстрого восстановления не может быть. И я думаю, что первые результаты мы ощутим в середине февраля", – отметил эксперт.

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Он отметил, что сейчас дефицит мощностей по Украине составляет более 20%, а в некоторых регионах – около 40%. Самая тяжелая ситуация в Киеве, Херсоне и на части Харьковщины.

"За две-три недели график, который есть сейчас, существенно не улучшится. А дальше – все зависит от результатов преемника атак", – добавил Харченко.

Напомним, в течение 14 января российская федерация совершила несколько массированных ракетных обстрелов по украинским населенным пунктам. Утром были атакованы Киев и Киевская область, в течение дня взрывы раздавались в нескольких областях. Под вечер россия выпустила ракету по многоквартирному дому в Днепре.

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