Експерт спрогнозував, коли в Україні покращиться ситуація з відключеннями світла

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, коли в Україні може покращитися ситуація з електроенергією. За його словами, стан енергосистеми складний, а постачання покращиться у середині лютого.

Саме стільки часу знадобиться для відновлення енергооб'єктів, які були пошкоджені під час останньої російської атаки. Про це Харченко сказав під час брифінгу, пише "Укрінформ".

"Зараз ситуація залишається, на жаль, складною. Остання атака завдала значної шкоди, пошкоджено 9 енергоблоків вугільних електростанцій, що дуже суттєво в умовах дефіциту генеруючих потужностей. Так само були пошкодження і трансформаторних підстанцій Укренерго. Зараз триває відновлення цих об’єктів. Але коли ми говоримо про генерацію, тут швидкого відновлення не може бути. І я думаю, що перші результати ми відчуємо в середині лютого", – зазначив експерт.

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Він вказав, що зараз дефіцит потужностей по Україні становить понад 20%, а у деяких регіонах – близько 40%. Найважчою ситуаціє є у Києві, Херсоні та на частині Харківщини.

"За два-три тижні графік, який є зараз, суттєво не покращиться. А далі – все залежить від результатів наступника атак", – додав Харченко.

Нагадаємо, протягом 14 січня російська федерація здійснила кілька масованих ракетних обстрілів по українських населених пунктах. Зранку було атаковано Київ та Київську область, протягом дня вибухи лунали у кількох областях. Під вечір росія випустила ракету по багатоквартирному будинку у Дніпрі.

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