Эксперты назвали 4 комнатных растения, которые защищают дом от грибка и плесени.

В издании Express предоставили информацию о четырех комнатных растениях, которые помогают снизить влажность в помещении, что помогает предотвратить образование плесени.

Спатифиллум (Женское счастье)

Это комнатное растение требует простого ухода и имеет длинные раскидистые листья, которые поглощают влагу из воздуха, что препятствует появлению плесени и грибков в комнатах.

Хлорофитум

Происходящее из Южной Америки, это растение неприхотливое в уходе растение способствует очищению воздуха от бензола и формальдегида. Она также поглощает влагу и предотвращает развитие плесени.

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Тилландия

Это быстрорастущее цветущее растение "питается" влажностью воздуха благодаря своим листьям, которые собирают воду, помогая снизить влажность в помещении и предотвратить плесень.

Нефролепис (папоротник)

Это зеленое комнатное растение не только имеет привлекательный внешний вид, но и очищает воздух, поглощая органические соединения, выделяемые мебелью и другими источниками. Она также эффективно контролирует влажность, помогая предотвратить образование плесени во влажных помещениях.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не следует держать дома.

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