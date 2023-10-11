Експерти назвали 4 кімнатні рослини, які захищають будинок від грибка та плісняви
У виданні Express надали інформацію про чотири кімнатні рослини, які допомагають знизити вологість у приміщенні, що допомагає запобігти утворенню плісняви.
Спатифілум (Жіноче щастя)
Ця кімнатна рослина вимагає простого догляду та має довге розлоге листя, яке поглинає вологу з повітря, що перешкоджає появі цвілі та грибків у кімнатах.
Хлорофітум
Походить із Південної Америки, ця рослина непримхлива в догляді рослина сприяє очищенню повітря від бензолу та формальдегіду. Вона також поглинає вологу та запобігає розвитку плісняви.
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Тілландсія
Ця швидкоростуча квітуча рослина "харчується" вологістю повітря завдяки своїм листям, які збирають воду, допомагаючи знизити вологість у приміщенні та запобігти плісняві.
Нефролепіс (папороть)
Ця зелена кімнатна рослина не лише має привабливий зовнішній вигляд, але й очищає повітря, поглинаючи органічні сполуки, які виділяються меблями та іншими джерелами. Вона також ефективно контролює вологість, допомагаючи запобігти утворенню плісняви у вологих приміщеннях.
Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не слід тримати вдома.
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