Эксперты объяснили, как сохранить грибы свежими и твердыми как можно дольше

Грибы невероятно универсальны и обладают рядом преимуществ для здоровья, но их не легко хранить свежими дома. Даже предварительно упакованные, они могут укрыться слизью.

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Хотя большинство людей кладут их прямо в холодильник, шеф-повар объяснил, что нужно сделать. И упаковка, и расположение в холодильнике имеют решающее значение, сообщает Express.co.uk.

Грибы следует хранить сухими, чтобы оставаться твердыми и свежими. Важно избегать мытья грибов перед хранением. Грибы также следует держать подальше от острой пищи, поскольку они впитывают запах.

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Следует поместить целые немытые грибы в коричневый бумажный пакет. Пакет следует загнуть сверху, чтобы загерметизировать его и предотвратить впитывание влаги.

Бумажный пакет впитает любую влагу, сохраняя грибы жесткими. Бумажное полотенце и миска создадут аналогичные условия.

Если грибы приобретены в герметичном пластиковом контейнере, извлеките их и храните одним из вышеупомянутых методов. Это особенно важно, если у полиэтиленовой пленки нет отверстий, которые могут задерживать влагу и ускорять порчу.

Напомним, мы уже писали, какой размер грибов лучше выбирать для маринования.

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