Експерти пояснили, як зберегти гриби свіжими та твердими якомога довше

Гриби неймовірно універсальні та мають ряд переваг для здоров’я, але їх не легко зберігати свіжими вдома. Навіть попередньо упаковані, вони можуть вкритися слизом.

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Хоча більшість людей кладуть їх прямо в холодильник, шеф-кухар пояснив, що потрібно зробити. І упаковка, і розташування в холодильнику мають вирішальне значення, повідомляє Express.co.uk.

Гриби потрібно зберігати сухими, щоб залишатися твердими та свіжими. Важливо уникати миття грибів перед зберіганням. Гриби також слід тримати подалі від гострої їжі, оскільки вони вбирають запах.

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Варто помістити цілі немиті гриби в коричневий паперовий пакет. Пакет слід загнути зверху, щоб загерметизувати його та запобігти вбиранню вологи.

Паперовий пакет вбере будь-яку вологу, зберігаючи гриби твердими. Паперовий рушник і миска створять аналогічні умови.

Якщо гриби придбані в герметичному пластиковому контейнері, вийміть їх і зберігайте одним із вищезгаданих методів. Це особливо важливо, якщо поліетиленова плівка не має отворів, які можуть затримувати вологу та прискорювати псування.

Нагадаємо, ми вже писали, який розмір грибів краще обирати для маринування.

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