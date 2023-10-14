Эксперты по фэн-шуй подсказали, как привлечь любовь с помощью 6 вещей

С точки зрения эзотериков и мастеров фэншуй, используя древнее китайское учение, можно обрести любовь, создать семью и жить счастливо в браке. Для этого нужно правильно размещать вещи в доме.

Об этом пишет ТСН.

Очистите сектор любви

Согласно этим учениям, семейные отношения и любовь ассоциируются с юго-западным сектором. Поэтому, чтобы обеспечить гармонию в этом аспекте жизни, важно заботиться о порядке в этом секторе и избегать излишнего скопления вещей. Соблюдайте чистоту и организацию, поскольку это будет способствовать эффективности других ритуалов и предметов для привлечения любви.

Музыка ветра

После того как вы отлично очистили юго-западный сектор, рассмотрите возможность подвешивания музыки ветра в этом пространстве. Музыка ветра – это специальные пустые трубочки, создающие приятные звуки во время колебания. Выбирая их, убедитесь, что у них нет острых углов. Идеальным выбором может быть розовый металл с красными сердечками, поскольку это поможет привлечь в вашу жизнь потенциального партнера.

Живые цветы

Живые цветы всегда оказывают положительное влияние на семейный фон. Поэтому важно, чтобы в юго-западном секторе было много растений и цветочных ваз. Всегда выбирайте свои любимые цветы, но для привлечения любви самыми эффективными считаются пионы, символизирующие романтику и чувствительность.

Парные предметы

Попытайтесь разместить хотя бы одну, но лучше несколько парных вещей, как статуэтки, фигурки, картины, или парные чашечки. Главное, чтобы они символизировали единство и общность.

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Кровать

Уделите внимание вашей кровати, поскольку, если она предназначена только для одного человека, это может мешать обрести настоящую любовь. Важно выбрать просторную кровать, которая сможет удобно вместить двоих. Обеспечьте два доступа к кровати, чтобы вселенная поняла ваше желание поделить ее с партнером. Над кроватью поместите картину с луной, которая символизирует женскую энергию и чувствительность.

Свечи

Огненная энергия всегда привлекает любовь, поэтому важно иметь свечи дома. Зажигайте их почаще и медитируйте, воображая, что ваша идеальная вторая половинка рядом с вами. Размышляйте о положительных изменениях, которые будут ожидать вас вместе с любовью в вашей жизни.

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