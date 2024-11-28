'Экспортировать слишком сложно': в Южной Корее рассказали, почему не продают Украине вооружение

Во время официального визита в Южную Корею украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым пыталась приобрести вооружение для нужд страны.

Об этом сообщает южнокорейский телеканал SBS.

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Украинская сторона заинтересована в приобретении зенитных ракетных комплексов Cheongung и других систем противовоздушной обороны, включая радиолокационные системы и артиллерийские боеприпасы. Важно подчеркнуть, что делегация предлагала именно покупку вооружения, а не безвозмездную передачу.

Однако правительство Южной Кореи отклонило просьбу украинской делегации, объяснив это двумя принципиальными причинами. Во-первых, экспорт оружия в зону боевых действий может потенциально нарушать действующие законы о внешней торговле. Во-вторых, из-за значительного международного спроса и существующих экспортных обязательств по поставкам систем Cheongung ранее в 2030 году невозможно.

Таким образом, переговоры о поставках вооружения не увенчались успехом, и украинская сторона получила официальный отказ правительства Южной Кореи.

Напомним, Зеленский назвал предпосылку завершения горячей фазы войны.

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