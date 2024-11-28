'Експортувати надто складно': у Південній Кореї розповіли, чому не продають Україні озброєння

Під час офіційного візиту до Південної Кореї українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим намагалася придбати озброєння для потреб країни.

Про це повідомляє південнокорейський телеканал SBS.

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Українська сторона була зацікавлена в придбанні зенітних ракетних комплексів Cheongung та інших систем протиповітряної оборони, включаючи радіолокаційні системи та артилерійські боєприпаси. Важливо підкреслити, що делегація пропонувала саме купівлю озброєння, а не безоплатну передачу.

Однак уряд Південної Кореї відхилив прохання української делегації, пояснивши це двома принциповими причинами. По-перше, експорт зброї до зони бойових дій може потенційно порушувати чинні закони про зовнішню торгівлю. По-друге, через значний міжнародний попит та існуючі експортні зобов'язання постачання систем Cheongung раніше 2030 року наразі неможливе

Таким чином, перемовини про постачання озброєння не увінчалися успіхом, і українська сторона отримала офіційну відмову від уряду Південної Кореї.

Нагадаємо, Зеленський назвав передумовузавершення гарячої фази війни.

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