"ЕС, НАТО, формула мира. Все для защиты нашего будущего": Зеленский прибыл на саммит в Молдову

Президент Украины Владимир Зеленский отправился на саммит Европейского политического сообщества, который проходит 1 июня в Молдове. Он прибыл в "замок Мими" в селе Бульбоака, где проходит саммит, и стал первым гостем после президентки Молдовы Маи Санду, которая является хозяйкой встречи. Ожидается, что на саммит прибудут около полусотни европейских президентов и глав правительств.

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"Сегодня работаем в Молдове. Участие в саммите Европейского политического сообщества. Много двусторонних встреч. Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию "Петриотов". ЕС, НАТО, формула мира. Все для защиты нашего будущего", – написал Зеленский.

Предварительно президент Украины не подтверждал свое участие в саммите официально из соображений безопасности. МВД Молдовы заявили, что информация об участии Зеленского должна быть засекречена из-за непосредственной безопасности президента Украины.

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Во время второй встречи Европейского политического сообщества будут обсуждаться совместные усилия по обеспечению мира в контексте войны в Украине и связанных с ней кризисов, защите демократии, укреплению энергетической безопасности и устойчивости европейских государств.

Напомним, 20 мая основатель ППК "Вагнер" Пригожин заявил, что его боевикам удалось захватить Бахмут. Украинское военное руководство эту информацию опровергло.

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