"ЄС, НАТО, формула миру. Все для захисту нашого майбутнього": Зеленський прибув на саміт у Молдову

Президент України Володимир Зеленський вирушив на саміт Європейської політичної спільноти, який відбувається 1 червня в Молдові. Він прибув до "замку Мімі" у селі Бульбоака, де проходить саміт, і став першим гостем після президентки Молдови Маї Санду, яка є господаркою зустрічі. Очікується, що на саміт прибудуть майже півсотні європейських президентів і голів урядів.

Читайте також: Українські штурмовики створили плацдарм для контрнаступу на Бахмут

"Сьогодні працюємо у Молдові. Участь у саміті Європейської політичної спільноти. Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію "Петріотів". ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього", – написав Зеленський.

Попередньо президент України не підтверджував свою участь у саміті офіційно, з міркувань безпеки. МВС Молдови заявили, що інформація про участь Зеленського повинна бути засекречена через безпосередню безпеку президента України.

Відео дня

Під час другої зустрічі Європейської політичної спільноти будуть обговорюватися спільні зусилля для забезпечення миру в контексті війни в Україні та пов'язаних з нею криз, захист демократії, зміцнення енергетичної безпеки та стійкості європейських держав.

Нагадаємо, 20 травня засновник ПВК "Вагнер" Пригожин заявив, що його бойовикам вдалося захопити Бахмут. Українське військове керівництво цю інформацію спростувало.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!