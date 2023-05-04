"Это вынужденное решение": В Украине вырастут тарифы на один из видов коммунальных услуг

Потенциальное повышение тарифов на электроэнергию для населения является необходимым шагом для подготовки энергосистемы к следующей зиме, заявил замминистра энергетики Фарид Сафаров. Это тяжелое и вынужденное решение, обсуждаемое Кабмином и специалистами, однако без него энергосистема не сможет восстановиться и подготовиться к сложной зиме.

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В то же время, Сафаров подчеркнул важность оказания помощи незащищенным слоям населения, чтобы помочь им покрыть свои счета за электроэнергию. Для этого будут поступать средства из разных источников, таких как доходы от экспорта электроэнергии и помощь партнеров. Правительство получило 150 миллионов евро от Европейского Союза для фонда энергетической поддержки и 200 миллионов евро гранта от Всемирного банка, но этих средств недостаточно для удовлетворения потребностей страны.

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"Но все равно придется такое решение принять, иначе энергосистема не сможет не только восстановиться, но и подготовиться к следующей зиме, которая может быть намного сложнее, чем предыдущая", – заявил чиновник.

Премьер-министр Денис Шмигаль подтвердил, что цена на газ для потребителей будет составлять 7,96 гривны за кубический метр (с НДС) еще в течение года, а цена на электроэнергию не изменится в мае. Решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения еще не принято, но обсуждается в правительстве и специалистах.

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