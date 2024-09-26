Глобальный рост цен на ключевой продукт: чего ждать украинцам: чего ждать украинцам

В Украине наблюдается удешевление сахара. В октябре оптовые цены на продукт могут упасть на 2,5-4 гривны за килограмм. В то же время, на глобальном рынке цены на сахар продолжают расти.

Об этом сообщили в аграрном кооперативе ПУСК, основанном в рамках Всеукраинского аграрного совета. Эксперты объясняют понижение внутренних цен торговыми ограничениями со стороны Европейского Союза.

"Украинский сахар в основном остается на внутреннем рынке из-за ограничений экспорта. Попытки экспортировать продукцию в Турцию, Македонию и другие страны пока не позволяют значительно сократить запасы. Ограничения на торговлю с ЕС, которые будут действовать до 2025 года, создают трудности для украинского экспорта сахара ", – отмечают эксперты рынка.

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Они прогнозируют, что эта ситуация продлится еще несколько месяцев. "Некоторые украинские заводы уже начали снижать цены с предыдущих 21,50-22 грн/кг до 21 грн/кг. Ожидается, что в сентябре-октябре цены могут опуститься до 18-19 грн/кг из-за перенасыщения внутреннего рынка", – прогнозируют аналитики. .

Международные товарные биржи фиксируют значительный рост цен на сахар. Основными причинами этого стали засуха в Бразилии, значительно снизившая урожайность сахарного тростника, и крупные пожары, уничтожившие 5-8% посевных площадей.

Почему экспорт сахара в ЕС закрыт?

Проблемы с экспортом сахара в Европу начались после того, как в начале июля Евросоюз возобновил пошлины на импорт некоторых украинских товаров из-за применения механизма "экстренного торможения". Это решение задело сахар и яйца, экспорт которых из Украины в ЕС превысил квоты.

Механизм "экстренного торможения" автоматически возвращает пошлины на ряд товаров, как только объемы их экспорта из Украины в ЕС достигают среднегодовых показателей, зафиксированных в период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года.

Напомним, ранее мы говорили, что стоимость популярного продукта в Украине резко изменилась.

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