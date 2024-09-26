Глобальне зростання цін на ключовий продукт: чого чекати українцям

В Україні спостерігається здешевлення цукру. У жовтні оптові ціни на продукт можуть впасти на 2,5-4 гривні за кілограм. Водночас на глобальному ринку ціни на цукор продовжують зростати.

Про це повідомили в аграрному кооперативі ПУСК, заснованому в рамках Всеукраїнської аграрної ради. Експерти пояснюють зниження внутрішніх цін торговельними обмеженнями з боку Європейського Союзу.

"Український цукор в основному залишається на внутрішньому ринку через обмеження експорту. Спроби експортувати продукцію до Туреччини, Македонії та інших країн поки що не дають змоги значно скоротити запаси. Обмеження на торгівлю з ЄС, які діятимуть до 2025 року, створюють труднощі для українського експорту цукру", – зазначають експерти ринку.

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Вони прогнозують, що ця ситуація триватиме ще кілька місяців. "Деякі українські заводи вже почали знижувати ціни з попередніх 21,50-22 грн/кг до 21 грн/кг. Очікується, що у вересні-жовтні ціни можуть опуститися до 18-19 грн/кг через перенасичення внутрішнього ринку", — прогнозують аналітики.

Міжнародні товарні біржі фіксують суттєве зростання цін на цукор. Основними причинами цього стали засуха в Бразилії, яка значно знизила врожайність цукрової тростини, та великі пожежі, що знищили 5-8% посівних площ.

Чому експорт цукру до ЄС закритий?

Проблеми з експортом цукру до Європи почалися після того, як на початку липня Євросоюз відновив мита на імпорт деяких українських товарів через застосування механізму "екстреного гальмування". Це рішення зачепило цукор та яйця, експорт яких з України до ЄС перевищив квоти.

Механізм "екстреного гальмування" автоматично повертає мита на низку товарів, як тільки обсяги їх експорту з України до ЄС досягають середньорічних показників, зафіксованих у період з 1 липня 2021 року до 31 грудня 2023 року.

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