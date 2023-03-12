Голосовые команды и кибербезопасность: 10 полезных функций смартфона, которые мы почти не используем

Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, и мы используем их для множества разных целей – от связи с друзьями и семьей до развлечений и даже работы. Но используем ли мы свои смартфоны на полную мощность?

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Вот некоторые полезные советы, которые помогут вам более эффективно использовать свой смартфон в повседневной жизни:

Используйте голосовые команды – они помогут вам быстрее и легче совершать звонки, отправлять сообщения и искать информацию в Интернете; Установите режим "Не беспокоить" для тех времен, когда вам нужно сосредоточиться на работе или отдыхе; Сохраните свои данные и файлы в облачных хранилищах, чтобы иметь к ним доступ из любого места и устройства; Настройте напоминание, чтобы не забывать о важных событиях и задачах; Используйте функцию "Обучение" на своем смартфоне для получения полезных советов и рекомендаций по использованию устройства; Установите приложения для сохранения паролей, чтобы не забывать и сохранять их в безопасности; Используйте функцию "Режим распределения экрана" для того, чтобы работать с двумя приложениями одновременно; Установите антивирусные программы для защиты смартфона от вредоносных программ и вирусов; Используйте функцию "Ночной режим" для уменьшения нагрузки на глаза и улучшения качества сна; Чтобы найти потерянный смартфон, используйте функцию "Найти мой телефон". Потерять смартфон может быть очень раздражающим и затратным опытом. Однако многие смартфоны имеют функцию "Найти мой телефон", которая позволяет отслеживать местонахождение вашего устройства.

Напомним, что при зарядке смартфона от павербанка есть определенные правила. Благодаря этому ваш гаджет будет хорошо функционировать. Раньше мы писали об одной маленькой хитрости, которая поможет зарядить смартфон гораздо быстрее и спасти кабель смартфона от поломки.

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Если на гаджете появились царапины и затертости, отполировать экран смартфона или планшета легко, но делать это следует осторожно, чтобы не повредить его. Избавиться от царапин на экране смартфона можно легко с помощью зубной пасты.

Аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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