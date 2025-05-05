Государство будет выплачивать украинцам по 650 гривен: кто и когда сможет получить средства

По случаю Дня Независимости в этом году часть украинцев сможет получить финансовую помощь от государства. В частности, отдельным категориям населения предусмотрены выплаты в размере 650 гривен.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, эти средства будут направлены на поддержку семей погибших или умерших военнослужащих, участвовавших в боевых действиях. Об этом сообщает "24 Канал".

Кроме того, эти средства будут предоставлены:

защитникам и защитницам Украины;

вдовам/вдовцам, которые не женились во второй раз (если умершая личность имела инвалидность в результате войны, участвовала в боевых действиях или была жертвой нацистских преследований).

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Между тем ко Дню Независимости единовременную выплату в размере 1 000 гривен получат участники боевых действий, пострадавшие во время Революции Достоинства, а также бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которые на момент заключения были несовершеннолетними, и дети, родившиеся в этих местах во время пребывания там их родителей.

Лица, отмеченные особыми заслугами перед Украиной, будут иметь право на денежную помощь в размере 3 100 гривен.

Стоит отметить, что лицам, принимавшим участие в войне, бывшим узникам нацистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также тем, кто был принудительно вывезен на работы, и детям подпольщиков, партизан и других участников сопротивления нацистскому режиму в тылу врага, предусмотрена выплата в размере 450 гривен.

Ранее мы рассказывали, где и как украинцы могут получить выплаты от 5 тысяч. грн.

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