Держава виплачуватиме українцям по 650 гривень: хто та коли зможе отримати кошти

З нагоди Дня Незалежності цього року частина українців зможе отримати фінансову допомогу від держави. Зокрема, окремим категоріям населення передбачені виплати у розмірі 650 гривень.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, ці кошти будуть спрямовані на підтримку сімей загиблих чи померлих військовослужбовців, які брали участь у бойових діях. Про це повідомляє "24 Канал".

Крім того, ці кошти будуть надані:

захисникам і захисницям України;

вдовам/вдівцям, які не одружилися вдруге (якщо померла особа мала інвалідність унаслідок війни, брала участь у бойових діях або була жертвою нацистських переслідувань).

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Тим часом до Дня Незалежності одноразову виплату в розмірі 1 000 гривень отримають учасники бойових дій, постраждалі під час Революції Гідності, а також колишні в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, які на момент ув’язнення були неповнолітніми, і діти, що народилися в цих місцях під час перебування там їхніх батьків.

Особи, відзначені особливими заслугами перед Україною, матимуть право на грошову допомогу у розмірі 3 100 гривень.

Варто зазначити, що особам, які брали участь у війні, колишнім в'язням нацистських концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, а також тим, хто був примусово вивезений на роботи, і дітям підпільників, партизанів та інших учасників опору нацистському режиму в тилу ворога, передбачено виплату в розмірі 450 гривень.

Раніше ми розповідали, де і як українці можуть отримати виплати від 5 тис. грн.

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