Гуменюк заявила, что оккупанты пытаются придумать новую тактику массированных ракетных ударов

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты пытаются придумать новую тактику массированных ракетных ударов. Это обусловлено тем, что результативность ПВО составляет 75-80%.

По ее словам, россияне пытаются снизить этот процент. Оккупанты также активизируют воздушную разведку перед массированными ракетными ударами, пишет "Радио Свобода".

"Они отслеживают и видят результативность нашей ПВО, которая выросла вплоть до 75-80% в противодействии именно их массированным ракетным атакам. Они выискивают тактику, когда смогут снизить этот процент противодействия нашей противовоздушной обороны. Поэтому они более дешевые "Шахеды" используют первые волны, чтобы разведать и уничтожить средства ПВО и истощить систему наблюдения, а затем уже запускают ракетные атаки", – пояснила Гуменюк.

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В то же время россияне стали меньше использовать ракеты "Калибр". Это связано с сокращением запасов оккупантов, которые сложно пополнить.

"Сейчас даже после массированных ракетных атак, когда все уже привыкли к тому, что можно взять определенную паузу в 10-12 суток, пока они будут готовиться – враг не дремлет и начал терроризировать нас такими небольшими воздушными атаками", – добавила она.

Напомним, 26 января россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Враг совершил 55 пусков ракет воздушного и морского базирования.

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