ГУР: до 60 тысяч украинцев на ТОТ принудительно мобилизовали в армию врага

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк заявил, что с начала 2022 года РФ принудительно мобилизовала в свою армию от 55 до 60 тысяч украинских мужчин с временно оккупированных территорий. Об этом он сообщил в комментарии "Донбасс Реалии" на Радио Свобода.

"Это насильственная мобилизация: оккупанты ловили людей на улице, они приходили на те бесчисленные предприятия, которые еще работали, и принудительно забирали людей - просто переодевали и отправляли на фронт. Обещали, мол, будете на второй на третьей линии, а на самом деле люди попадали на передовую ", – сказал Андрей Черняк.

Он отметил, что в армию врага также мобилизуют студентов с временно оккупированных территорий. В свою очередь ГУР имеет радиоперехват, подтверждающий это. Также в украинском плену находятся студенты из ВОТ, которых насильственно мобилизовали.

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“Человек утром пошел на занятия и через два дня он уже воюет. Собственно говоря, Россия не считает жителей Донецкой и Луганской областей людьми, поэтому оккупантам абсолютно все равно, законы не действуют. Единственная реальная возможность (выжить – ред.) – сразу, при первой же возможности сдаться в плен", – объяснил Черняк.

Напомним, 25 июля спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев рассказал об успехах ВСУ на фронте. В частности, украинские бойцы выбили врага с позиций у Андреевки на Бахмутском направлении. Это стало возможным в ходе наступления.

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