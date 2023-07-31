ГУР: до 60 тисяч українців на ТОТ примусово мобілізували до армії ворога

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк заявив, що від початку 2022 року РФ примусово мобілізувала до своєї армії від 55 до 60 тисяч українських чоловіків з тимчасово окупованих територій. Про це він повідомив у коментарі "Донбас Реалії" на Радіо Свобода.

"Це насильницька мобілізація: окупанти ловили людей на вулиці, вони приходили на ті нечисельні підприємства, які ще працювали, і примусово забирали людей – просто переодягали та відправляли на фронт. Обіцяли, мовляв будете на другій на третій лінії, а насправді люди потрапляли на передову", – сказав Андрій Черняк.

Він зазначив, що до армії ворога також мобілізують студентів з тимчасово окупованих територій. Своєю чергою ГУР має радіоперехоплення, які підтверджують це. Також в українському полоні перебувають студенти з ТОТ, яких насильно мобілізували.

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“Людина зранку пішла на заняття і через два дні вона вже воює. Власне кажучи, Росія не вважає мешканців Донеччини та Луганщини за людей, тому окупантам абсолютно все одно, закони не діють. Єдина реальна можливість (вижити – ред.) – одразу, за першої ж можливості здатися в полон", – пояснив Черняк.

Нагадаємо, 25 липня речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов розповів про успіхи ЗСУ на фронті. Зокрема, українські бійці вибили ворога з позицій біля Андріївки на Бахмутському напрямку. Це стало можливим в ході наступу.

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