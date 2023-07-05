Хамам, спортзал и кинотеатр: появились фото из бронепоезда путина за 6,8 млрд

Центр "Досье" Михаила Ходорковского выяснил, как выглядит бронепоезд российского диктатора владимира путина и из каких вагонов он состоит. Этот бронепоезд обошелся бюджету России в 6,8 миллиарда рублей.

Как сообщает центр "Досье" совместно с CNN, бюджет строительства бронепоезда, которым пользуется президент России, оказался очень большим. Компания "Циркон Сервис", обслуживающая этот поезд, заявила, что на него потратили не менее 6,8 миллиарда рублей (около 56 млн долларов).

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Выяснилось, что в марте 2017 года компания Циркон Сервис получила задачу построить специальный спортивно-оздоровительный вагон для путина, которого генеральный директор компании называет Главным пассажиром. В этом вагоне есть тренажерный зал, хаммам и кабинет косметолога с полным набором медицинского оборудования, необходимого для оказания неотложной медицинской помощи, включая аппарат ИВЛ, дефибриллятор, инфузомат и аспиратор для санации дыхательных путей.

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Кабинет также оборудован защитой от прослушивания с использованием специальных "аппаратных средств защиты от утечки акустической информации", как указано в документах.

А еще косметологический кабинет оборудован приборами для процедур омоложения, включая радиолифтинговый аппарат, косметологический комбайн, лампу-лупу и аппарат ультразвуковой терапии. С помощью этого оборудования можно провести процедуры, способствующие омоложению кожи с помощью радиоволн высокой частоты, вакуумной чистки, ионофореза, микромассажа и лимфодренажа.

Президентский бронепоезд состоит из 22 вагонов, однако обычно при путешествиях используются не все вагоны. На одну поездку присоединяют около 10 вагонов.

В настоящее время компания "Циркон" работает еще над несколькими проектами для президента. Одним из них есть вагон-зал с мультимедийным центром, а также еще один спортивно-оздоровительный вагон. Планируется также построить два роскошных вагона, один из которых должен вмещать четыре купе и бар, а второй – шесть купе. Кроме того, в планах компании создать два ресторанных вагона со специальной связью, вагон-зал и два служебных вагона для отдыха и проведения переговоров.

Напомним, ранее датский разведчик заявил, что российский диктатор владимир путин проходит гормональное лечение от определенного вида онкологии. Именно это может повлиять на его решение.

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