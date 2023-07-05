Хамам, спортзала та кінотеатр: з'явилися фото з бронепоїзда путіна за 6,8 млрд

Центр "Досьє" Михайла Ходорковського з'ясував, який вигляд має бронепотяг російського диктатора володимира путіна та з яких вагонів він складається. Цей бронепоїзд обійшовся бюджету рф у 6,8 мільярда рублів.

Як повідомляє центр "Досьє" спільно з CNN, бюджет будівництва бронепоїзда, яким користується президент рф, виявився надзвичайно великим. Компанія "Циркон Сервіс", яка обслуговує цей поїзд, заявила, що на нього витратили щонайменше 6,8 мільярда рублів (майже 56 млн доларів).

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З'ясувалося, що у березні 2017 року компанія "Циркон Сервіс" отримала завдання побудувати спеціальний спортивно-оздоровчий вагон для Путіна, якого генеральний директор компанії називає "Головним пасажиром". У цьому вагоні є тренажерний зал, хамам та кабінет косметолога з повним набором медичного обладнання, яке необхідне для надання невідкладної медичної допомоги, включаючи апарат ШВЛ, дефібрилятор, інфузомат та аспіратор для санації дихальних шляхів.

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Кабінет також обладнаний захистом від прослуховування з використанням спеціальних "апаратних засобів захисту від витоку акустичної інформації", як вказано в документах.

А ще косметологічний кабінет обладнаний приладами для процедур омолодження, включаючи апарат для радіоліфтингу, косметологічний комбайн, лампу-лупу та апарат ультразвукової терапії. За допомогою цього обладнання можна провести процедури, які сприяють омолодженню шкіри за допомогою радіохвиль високої частоти, вакуумного чищення, іонофорезу, мікромасажу та лімфодренажу.

Президентський бронепоїзд складається з 22 вагонів, проте зазвичай під час подорожей використовуються не всі вагони. На одну поїздку приєднують близько десяти вагонів.

Наразі компанія "Циркон" працює ще над кількома проєктами для президента. Одним із них є вагон-зал з мультимедійним центром, а також ще один спортивно-оздоровчий вагон. Планується також побудувати два розкішних вагони, один з яких має вміщувати чотири купе та бар, а другий – шість купе. Крім того, у планах компанії створити два ресторанних вагони зі спеціальним зв'язком, вагон-зал та два службових вагони для відпочинку та проведення переговорів.

Нагадаємо, раніше данський розвідник заявив, що російський диктатор володимир путін проходить гормональне лікування від певного виду онкології. Саме це може впливати на його рішення.

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