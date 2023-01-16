HIMARS, танки и БТР: в Bloomberg подсчитали, сколько оружия поступило в Украину

Украина продолжает запрашивать оружия у стран-союзников. На сегодняшний день известно о поставках танков, бронетехники и дальнобойного оружия.

Какое именно получала оружие Украина от стран союзников подсчитали эксперты Bloomberg. В материале указывается, что речь идет также об оружии, которое еще не прибыло в Украину.

Согласно данным голландского сайта Oryx, этот список может выглядеть следующим образом:

Танки

Украина получила 410 танков советской эпохи, доставленных членами НАТО в страны бывшего коммунистического блока, включая Польшу, Чехию и Словению.

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Ранее сообщалось, что Великобритания обязалась направить в Украину современные боевые танки Challenger 2. Газета Sun сообщила, что 12 будут отправлены как минимум двумя партиями, хотя правительство Великобритании не подтвердило это число.

Также известно об обещанной роте танков Leopard 2 немецкого производства, которые пообещали предоставить Польша. Отмечается, что в США и Германии продолжаются дискуссии о том, могут ли они также отправить основные боевые танки.

Вопрос о предоставлении дополнительных танков будет обсуждаться на заседании Рамштайн в Германии, которое состоится 20 января.

Бронетехника

Всего 300, в том числе 250 БМП советской разработки из бывших коммунистических стран.

Франция объявила, что поставит неустановленное количество колесных истребителей танков AMX-10RC.

Боевые машины Bradley и Marder ранее пообещали США и Германия соответственно. Отмечается, что это будут 50 и 40 боевых.

Эксперты отмечают, что такие БМП являются достойным соперником Т-72, ​​которые составляют основную часть танкового парка россии.

Бронетранспортеры

Всего 1100, в том числе 300 бронетранспортеров M113 и 250 M117.

Более 160 M113 американского производства из семи других стран, включая Великобританию, Литву, Австралию, Германию, Данию, Португалию и Испанию.

Эти бронированные транспортные средства могут перевозить войска на поле боя, но они имеют более легкое вооружение, такое как крупнокалиберные пулеметы, которые в основном используются для самообороны.

Машины с противоминной защитой от засад (MRAP)

Всего около 925, включая 440 американских M1224 MaxxPro.

90 австралийских Bushmaster и несколько британских колесных тяжелых БТР Wolfhound и Mastiff PPV.

Эти автомобили похожи на БТР, но имеют специально скошенный корпус для защиты пассажиров от мин и самодельных взрывных устройств.

Пехотные мобильные машины

Более 1540, в том числе 1250 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств американского производства, или Humvees .

Эти колесные бронетранспортеры, как правило, бронированные, перевозят солдат по полю боя в атакующих, разведывательных и патрульных целях.

Артиллерия

300 буксируемых гаубиц.

Из них более 210 155-мм M777 и 72 105-мм гаубицы из США.

400+ единиц самоходной артиллерии, из них 180 под заказ.

Кроме того, более 20 155-мм гаубиц из Великобритании и по 18 из Польши, Германии и США.

Реактивные системы залпового огня

Всего 95.

38 высокомобильных артиллерийских ракетных систем, известных как HIMARS, производства американской компании Lockheed Martin.

40+ 122-мм реактивных систем залпового огня коммунистической эпохи из Польши и Чехии.

Одно из самых мощных вооружений для Украины, HIMARS позволяет наносить точные удары с большой дальности. Украина использовала их в основном для уничтожения российских складов боеприпасов и пунктов управления, а также пунктов сбора войск.

Противовоздушные системы

37 немецких самоходных танков Gepard .

Восемь ракетных батарей NASAMS американского производства.

Одна американская и одна немецкая ракетная батарея Patriot.

Шесть ракетных комплексов "Стрела-10М" из Чехии.

Шесть Stormer HVM из Великобритании.

Несколько других зенитно-ракетных комплексов из Словакии, Германии, Испании, Франции и Польши.

Самолеты

14 штурмовиков Су-25 советского производства, приобретенных странами НАТО у Болгарии и доставленных в Украину.

4 Су-25 из Северной Македонии.

20 вертолетов Ми-17, которые изначально предназначались для Афганистана, переданные США.

11 вертолетов советского производства из Чехии, Словакии и Латвии.

Три британских Westland Sea Kings, шесть вертолетов Kamov российского производства из Португалии.

Более 30 беспилотников Bayraktar TB2 из Турции, а также по одному из Литвы и Польши, сотни американских боеприпасов Switchblade, 415 разведывательных беспилотников.

Ракеты дальнего радиуса действия

По данным издания, ни одна страна пока не согласилась предоставить ракетные системы большой дальности ATACMS, которые могут поражать цели на значительно больших расстояниях, чем HIMARS.

Некоторые западные чиновники выразили обеспокоенность относительно предоставления украинцам оружия, которое способно наносить удары по целям в глубине России, поскольку это может привести к прямой конфронтации с РФ.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может рассчитывать на увеличение поставок тяжелого вооружения.

По словам министра обороны Алексея Резникова, россия снова готовит наступление. По его мнению, сейчас они пытаются собрать все силы и боеприпасы

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