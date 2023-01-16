HIMARS, танки та БТР: у Bloomberg підрахували, скільки зброї надійшло в Україну

Україна продовжує просити надати зброю у країн-союзників. На сьогодні відомо про постачання танків, бронетехніки та далекобійної зброї.

Яку саме отримувала зброя Україна від країн союзників підрахували експерти Bloomberg. У матеріалі зазначається, що йдеться також про зброю, яка ще не прибула до України.

За даними голландського сайту Oryx, цей список може виглядати так:

Танки

Україна отримала 410 танків радянської доби, доставлених членами НАТО до країн колишнього комуністичного блоку, включаючи Польщу, Чехію та Словенію.

Раніше повідомлялося, що Великобританія зобов'язалася направити в Україну сучасні бойові танки Challenger 2. Газета Sun повідомила, що 12 буде відправлено як мінімум двома партіями, хоча уряд Великобританії не підтвердив це число.

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Також відомо про обіцяну роту танків Leopard 2 німецького виробництва, які пообіцяли надати Польща. Зазначається, що у США та Німеччині продовжуються дискусії про те, чи можуть вони також відправити основні бойові танки.

Питання про надання додаткових танків обговорюватиметься на засіданні Рамштайну в Німеччині, яке відбудеться 20 січня.

Бронетехніка

Усього 300, зокрема 250 БМП радянської розробки з колишніх комуністичних країн.

Франція оголосила, що поставить невстановлену кількість колісних винищувачів танків AMX-10RC.

Бойові машини Bradley та Marder раніше пообіцяли США та Німеччина відповідно. Зазначається, що це будуть 50 та 40 бойових.

Експерти зазначають, що такі БМП є гідним суперником Т-72, ​​які складають основну частину танкового парку Росії.

Бронетранспортери

Усього 1100, у тому числі 300 бронетранспортерів M113 та 250 M117.

Більше 160 M113 американського виробництва із семи інших країн, включаючи Великобританію, Литву, Австралію, Німеччину, Данію, Португалію та Іспанію.

Ці броньовані транспортні засоби можуть перевозити війська на полі бою, але вони мають легше озброєння, таке як великокаліберні кулемети, які використовуються в основному для самооборони.

Машини з протимінним захистом від засідок (MRAP)

Загалом близько 925, включаючи 440 американських M1224 MaxxPro.

90 австралійських Bushmaster та декілька британських колісних важких БТР Wolfhound та Mastiff PPV.

Ці автомобілі схожі на БТР, але мають спеціально скошений корпус для захисту пасажирів від мін та саморобних вибухових пристроїв.

Піхотні мобільні машини

Більше 1540, у тому числі 1250 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів американського виробництва, або Humvees.

Ці колісні бронетранспортери, як правило, броньовані, перевозять солдатів по полю бою в атакуючих, розвідувальних та патрульних цілях.

Артилерія

300 гаубиць, що буксируються.

З них понад 210 155-мм M777 та 72 105-мм гаубиці зі США.

400+ одиниць самохідної артилерії, з них 180 на замовлення.

Крім того, понад 20 155-мм гаубиць із Великобританії та по 18 із Польщі, Німеччини та США.

Реактивні системи залпового вогню

Усього 95.

38 високомобільних артилерійських ракетних систем відомих як HIMARS, виробництва американської компанії Lockheed Martin.

40+ 122-мм реактивних систем залпового вогню комуністичної доби з Польщі та Чехії.

Одне з найпотужніших озброєнь для України HIMARS дозволяє завдавати точних ударів з великої дальності. Україна використовувала їх переважно для знищення російських складів боєприпасів та пунктів управління, а також пунктів збору військ.

Протиповітряні системи

37 німецьких самохідних танків Gepard.

Вісім ракетних батарей NASAMS американського виробництва.

Одна американська та одна німецька ракетна батарея Patriot.

Шість ракетних комплексів "Стріла-10М" із Чехії.

Шість Stormer HVM із Великобританії.

Декілька інших зенітно-ракетних комплексів зі Словаччини, Німеччини, Іспанії, Франції та Польщі.

Літаки

14 штурмовиків Су-25 радянського виробництва, придбаних країнами НАТО у Болгарії та доставлених до України.

4 Су-25 із Північної Македонії.

20 гелікоптерів Мі-17, які спочатку призначалися для Афганістану, передані США.

11 вертольотів радянського виробництва із Чехії, Словаччини та Латвії.

Три британські Westland Sea Kings, шість гелікоптерів Kamov російського виробництва з Португалії.

Понад 30 безпілотників Bayraktar TB2 із Туреччини, а також по одному з Литви та Польщі, сотні американських боєприпасів Switchblade, 415 розвідувальних безпілотників.

Ракети далекого радіусу дії

За даними видання, жодна країна поки що не погодилася надати ракетні системи великої дальності ATACMS, які можуть вражати цілі на значно більших відстанях, ніж HIMARS.

Деякі західні чиновники висловили стурбованість щодо надання українцям зброї, яка здатна завдавати ударів по цілях у глибині росії, оскільки це може призвести до прямої конфронтації з РФ.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може розраховувати на збільшення постачання важкого озброєння.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, росія знову готує наступ. На його думку, зараз вони намагаються зібрати всі сили та боєприпаси.

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