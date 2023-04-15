Химик объяснил, почему медом не следует заменять сахар в чае (видео)

Мед многие считают отличным заменителем сахара, особенно когда вы добавляете его в чай или молоко. Однако полезность употребления его в качестве заменителя оказалась мифом.

Кандидат химических наук и преподаватель химии в "Атмосферной школе" Глеб Репич в Инстаграме объяснил, почему не следует полагаться на мед, если вы им хотите заменить сахар. Он решил провести химический опыт и определить, действительно ли мед является здоровым заменителем сахара.

Химик в одной пробирке растворил ложку меда в воде. Затем влил раствор медного купороса в пробирку и добавил к нему щелочной раствор – образовался голубой осадок, являющийся реактивом на сахара. Затем раствор меда добавил во вторую пробирку с медным купоросом и щелочью. Он показал, что осадок просто растворился.

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"Если раствор нагреть, наблюдаем образование оранжевого осадка купрум 1 оксида, являющегося качественной реакцией на глюкозу. Простой сахар", – пояснил Репич.

Он добавил: "Пчелка летит к цветочкам и находит нектар, содержащий сахарозу – обычный сахар. Пчелка собирает этот нектар, добавляет к нему специальные ферменты, которые расщепляют сахарозу на две молекулы – фруктозу и глюкозу. Именно поэтому настоящий мед, если отбросить воду, на 99 процентов состоит из фруктозы и глюкозы. Они являются сахарами. Ничем не лучше и не хуже обычного белого сахара, который мы каждый день едим".

Что касается полезных веществ, содержащих мед, Глеб Репич добавил: "Их количество настолько мало, что они теряются на фоне огромного количества сахара и калорий".

Именно поэтому, заверил он, мед ни в коем случае не является альтернативой сахару и сладости.

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