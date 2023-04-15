Хімік пояснив, чому медом не варто замінювати цукор у чаї (відео)

Мед багато хто вважає чудовим замінником цукру, особливо коли ви додаєте його до чаю чи молока. Проте корисність вживання його як замінника виявилася міфом.

Кандидат хімічних наук та викладач хімії в "Атмосферній школі" Гліб Репіч в Інстаграмі пояснив, чому не варто покладатися на мед, якщо ви ним хочете замінити цукор. Він вирішив провести хімічний дослід та визначити, чи дійсно мед є здоровим замінником цукру.

Хімік в одній пробірці розчинив ложку меду у воді. Потім влив розчин мідного купоросу у пробірку та додав до нього лужний розчин – утворився блакитний осад, що є реактивом на цукри. Потім розчин меду додав до другої пробірки з мідним купоросом та лугом. Він продемонстрував, що осад легко розчинився.

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"Якщо розчин нагріти, спостерігаємо утворення оранжевого осаду купрум 1 оксиду, що є якісною реакцією на глюкозу. Простий цукор", – пояснив Репіч.

Він додав: "Бджілка летить до квіточок і знаходить нектар, що містить сахарозу – звичайний цукор. Бджілка збирає цей нектар, додає до нього спеціальні ферменти, які розщеплюють сахарозу на дві молекули – фруктозу і глюкозу. Саме тому справжній мед, якщо відкинути воду, на 99 відсотків складається з фруктози й глюкози. Вони є цукрами. Нічим не кращими та не гіршими ніж звичайний білий цукор, який ми кожен день їмо".

Що стосується корисних речовин, які містить мед, Гліб Репіч додав: "Їх кількість настільки мала, що вони губляться на фоні величезної кількості цукру та калорій".

Саме тому, запевнив він, мед у жодному разі не є альтернативою цукру та солодощів.

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