Хозяйки рассказали, как приготовить идеальный томатный соус всего из трех ингредиентов

Когда дело доходит до выбора томатного соуса, возможности безграничны. Впрочем, опытные хозяйки предпочитают домашний соус, а не покупные смеси.

Чтобы приготовить идеальный соус, нужно всего три ингредиента – помидоры, лук и масло. Об этом сообщает Express.co.uk.

Чтобы приготовить соус, поместите половину очищенной луковицы в кастрюлю с маслом и консервированными помидорами. Оставьте смесь тушиться 45 минут.

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В результате вы получите отличный, ароматный соус, который подчеркнет любое блюдо из пасты. Этот рецепт придумала известная шеф-повар Марселла Хазан, родившаяся в Италии, а позже открывшая кулинарную школу в Нью-Йорке.

Также можно добавить четыре зубчика чеснока и свежий базилик. Это придаст соусу пикантности.

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