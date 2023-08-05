Идеальная закуска к любому блюду: рецепт огурцов в томатном соусе

Это отличная закуска к любому блюду. Ее вкус вас удивит: огурцы сладко-соленого маринада, политые томатным соусом. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты:

Огурец – 2 кг

Томаты – 2 кг

Чеснок, зубчики – 10 шт.

Сахар – 100 г

Соль – 40 г

Уксус – 80 мл

Масло подсолнечное – 100 мл

Хрен, листья – 2 шт.

Укроп, веточка – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Помойте овощи и зелень. Нарежьте огурцы кружочками толщиной 1 см. Помидоры бланшируйте в горячей воде 10 секунд и очистите от кожуры. Чеснок очистите и вместе с помидорами измельчите в блендере.

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2. Перелейте в кастрюлю томатный соус и поставьте греться. Добавьте соль, сахар, растительное масло, уксус, перемешайте и доведите до кипения.

3. В стерилизованные банки положите листья хрена, цветки укропа, сверху кружочки огурцов. Залейте томатным соусом и стерилизуйтесь в горячей воде 15 минут, после чего закройте металлическими крышками.

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