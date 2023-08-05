Идеальная закуска к любому блюду: рецепт огурцов в томатном соусе
Это отличная закуска к любому блюду. Ее вкус вас удивит: огурцы сладко-соленого маринада, политые томатным соусом. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты:
Огурец – 2 кг
Томаты – 2 кг
Чеснок, зубчики – 10 шт.
Сахар – 100 г
Соль – 40 г
Уксус – 80 мл
Масло подсолнечное – 100 мл
Хрен, листья – 2 шт.
Укроп, веточка – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Помойте овощи и зелень. Нарежьте огурцы кружочками толщиной 1 см. Помидоры бланшируйте в горячей воде 10 секунд и очистите от кожуры. Чеснок очистите и вместе с помидорами измельчите в блендере.
2. Перелейте в кастрюлю томатный соус и поставьте греться. Добавьте соль, сахар, растительное масло, уксус, перемешайте и доведите до кипения.
3. В стерилизованные банки положите листья хрена, цветки укропа, сверху кружочки огурцов. Залейте томатным соусом и стерилизуйтесь в горячей воде 15 минут, после чего закройте металлическими крышками.
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