Ідеальна закуска до будь-якої страви: рецепт огірків у томатному соусі

Це чудова закуска до будь-якої страви. Її смак вас здивує: огірки солодко-солоному маринаді, политі томатним соусом. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти:

Огірок – 2 кг

Томати – 2 кг

Часник, зубчики – 10 шт.

Цукор – 100 г

Сіль – 40 г

Оцет – 80 мл

Олія соняшникова – 100 мл

Хрін, листя – 2 шт.

Кріп, гілочка – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Помийте овочі та зелень. Наріжте огірки кружальцями товщиною 1 см. Помідори бланшуйте в гарячій воді 10 секунд та очистьте від шкірки. Часник очистьте і разом з помідорами подрібніть у блендері.

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2. Перелийте у каструлю томатний соус і поставте грітися. Додайте сіль, цукор, олію, оцет, перемішайте і доведіть до кипіння.

3. У стерилізовані банки покладіть листки хріну, квіти кропу, зверху кружальця огірків. Залийте томатним соусом і стерилізуйте у гарячій воді 15 хвилин, після чого закрийте металевими кришками.

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