Имя украинской певицы из Хмельницкой области использовали для защиты УПЦ МП – СМИ

В Хмельнитчине возник скандал из-за церкви, в которой ранее проводили службу священники УПЦ МП. В частности, в селе Заставцы на Старосинявщине священник Иван Задворный стремится проводить служение на "старославянском языке с украинским акцентом", что означает – на русском.

За такую инициативу проголосовали местные жители, среди которых известная певица Мила Нитич (при рождении – Людмила Сергеевна Нитичук). Сообщение со списками появилось на Facebook-странице члена политической партии Всеукраинское объединение "Свобода" Юрия Кравчука.

"Часть людей из списка уже заявили о подделке их подписей, часть не могла присутствовать на "сборах", потому что находилась далеко за пределами Старосинявщины", – говорится в сообщении.

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Пользователи сети утверждают, что Нитич в то время была в Киеве, поэтому у физически не было возможности поддержать УПЦ МП.

"Я подписана на нее. Вижу, она в Киеве вчера была. Интересно, ей ли "Новой почтой" передавали эту бумагу для подписания или она специально приезжала", "Понятно, что список готовился и подписывался заранее. Только вот люди, которые его" подписывали", об этом даже не подозревают", – написали пользователи сети под сообщением.

OBOZREVATEL обратился к певице с просьбой прокомментировать ситуацию, однако певица не дала никакого ответа.

По данным издания, уголовное производство к моменту выхода новости правоохранителями не было открыто.

"Такая заявка поступала в местную полицию, и сейчас проходит проверка в рамках обращения граждан. По результатам проверки будет принято решение", – сообщила редакции начальница сектора коммуникации ГУНП в Хмельницкой области Инна Глега.

29 марта у стен Лавры начали собираться верующие, являющиеся сторонниками УПЦ МП. Они заявили, что будут отстаивать право митрополита УПЦ МП Павла Лебедя и дальше проводить богослужения на территории Лавры.

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