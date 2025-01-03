Индексация пенсий-2025: когда будут проводить и кого будет касаться

В марте 2025 г. в Украине состоится плановая индексация пенсий. Точный процент повышения пока неизвестен, поскольку зависит от уровня инфляции 2024 года и динамики средних зарплат. По предварительным прогнозам рост может составлять от 10% до 17%.

Размер индексации исчисляется как сумма половины показателя инфляции 2024 и половины роста средней зарплаты за последние три года по сравнению с предыдущими тремя годами. Об этом пишет NV.

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Важно отметить, что индексация будет касаться только базовой пенсии без учета надбавок. Пенсионеры, оформившие выплаты за последние три года, повышения не получат, поскольку их пенсии считаются актуальными. Минимальная сумма доплаты составит 100 гривен, максимальная – 1500 гривен.

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