Індексація пенсій-2025: коли проводитимуть та кого стосуватиметься

У березні 2025 року в Україні відбудеться планова індексація пенсій. Точний відсоток підвищення поки невідомий, оскільки він залежить від рівня інфляції 2024 року та динаміки середніх зарплат. За попередніми прогнозами, зростання може становити від 10% до 17%.

Розмір індексації обчислюється як сума половини показника інфляції 2024 року та половини зростання середньої зарплати за останні три роки порівняно з попередніми трьома роками. Про це пише NV.

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Важливо зазначити, що індексація стосуватиметься лише базової пенсії без урахування надбавок. Пенсіонери, які оформили виплати протягом останніх трьох років, підвищення не отримають, оскільки їхні пенсії вважаються актуальними. Мінімальна сума доплати складе 100 гривень, максимальна - 1500 гривень.

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