Инопланетяне вторгаются на экраны: лучшие фильмы об атаках внеземной жизни

UAportal подготовил список из пяти лучших фильмов о вторжении инопланетян, которые были выпущены в период с 2009 по 2015 год. Приготовьтесь к встрече с инопланетянами, которая будет держать в напряжении!

Грань будущего

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Инопланетное вторжение, Петля времени

Страна: США

Продолжительность: 1ч 53мин

Год: 2014

Продюсер: Эрвин Стофф

В мире недалекого будущего инопланетяне, называемые мимиками, вторглись на Землю, и человечество проигрывает войну. Когда офицеру по имени Уильям Кейдж приходится сражаться на передовой, он попадает во временную петлю, которая заставляет его снова и снова переживать один и тот же день. С помощью опытного солдата Риты Вратаски Кейдж должен использовать свои новообретенные способности, чтобы найти способ спасти человечество.

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Район №9

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Инопланетное вторжение, Научная фантастика

Страна: Южная Африка, США

Продолжительность: 1ч 52мин

Год: 2009

Продюсер: Питер Джексон

В фильме "Район №9" инопланетяне высадились на Землю и вынуждены жить в районе, похожем на трущобы, под названием Район №9. Когда правительственный агент по имени Викус ван де Мерве заражается инопланетным вирусом, он начинает превращаться в пришельца и становится мишенью для правительства. С помощью пришельца по имени Кристофер Джонсон Викус должен найти способ обратить вспять свое превращение и раскрыть темные секреты правительства.

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Чужие на районе

Рейтинг IMDB: 6.6

Жанр: Инопланетное вторжение, боевик

Страна: Великобритания

Продолжительность: 1ч 28мин

Год: 2011

Продюсер: Джеймс Уилсон

В фильме "Чужие на районе" группа подростков из Южного Лондона должна защитить свой район от инопланетного вторжения. Когда на Землю приземляется инопланетянин, подростки преследуют и убивают его, не подозревая, что на подходе еще больше пришельцев. С помощью медсестры по имени Сэм подростки должны отбить инопланетное вторжение и спасти свой район.

Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес

Рейтинг IMDB: 5.7

Жанр: Инопланетное вторжение, боевик

Страна: США

Продолжительность: 1ч 56мин

Год: 2011

Продюсер: Нил Х. Мориц

В фильме "Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес" пришельцы высадились в Лос-Анджелесе, и группа морских пехотинцев должна дать отпор инопланетному вторжению. С ограниченными ресурсами и без поддержки, морпехи должны использовать свою подготовку и изобретательность, чтобы победить пришельцев и спасти человечество.

Темные времена

Рейтинг IMDB: 4.9

Жанр: Инопланетное вторжение, Научная фантастика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 29мин

Год: 2011

Продюсер: Тимур Бекмамбетов

В фильме "Темные времена" группа молодых людей, отправившихся в командировку в Москву, оказывается в центре инопланетного вторжения. Пришельцы невидимы, и группа должна использовать свою смекалку, чтобы выжить и найти способ победить захватчиков. По пути они встречают других выживших и вместе борются с пришельцами, чтобы найти путь к спасению.

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