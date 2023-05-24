Инопланетяне вторгаются на экраны: лучшие фильмы об атаках внеземной жизни
UAportal подготовил список из пяти лучших фильмов о вторжении инопланетян, которые были выпущены в период с 2009 по 2015 год. Приготовьтесь к встрече с инопланетянами, которая будет держать в напряжении!
Грань будущего
Рейтинг IMDB: 7.9
Жанр: Инопланетное вторжение, Петля времени
Страна: США
Продолжительность: 1ч 53мин
Год: 2014
Продюсер: Эрвин Стофф
В мире недалекого будущего инопланетяне, называемые мимиками, вторглись на Землю, и человечество проигрывает войну. Когда офицеру по имени Уильям Кейдж приходится сражаться на передовой, он попадает во временную петлю, которая заставляет его снова и снова переживать один и тот же день. С помощью опытного солдата Риты Вратаски Кейдж должен использовать свои новообретенные способности, чтобы найти способ спасти человечество.
Район №9
Рейтинг IMDB: 7.9
Жанр: Инопланетное вторжение, Научная фантастика
Страна: Южная Африка, США
Продолжительность: 1ч 52мин
Год: 2009
Продюсер: Питер Джексон
В фильме "Район №9" инопланетяне высадились на Землю и вынуждены жить в районе, похожем на трущобы, под названием Район №9. Когда правительственный агент по имени Викус ван де Мерве заражается инопланетным вирусом, он начинает превращаться в пришельца и становится мишенью для правительства. С помощью пришельца по имени Кристофер Джонсон Викус должен найти способ обратить вспять свое превращение и раскрыть темные секреты правительства.
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Чужие на районе
Рейтинг IMDB: 6.6
Жанр: Инопланетное вторжение, боевик
Страна: Великобритания
Продолжительность: 1ч 28мин
Год: 2011
Продюсер: Джеймс Уилсон
В фильме "Чужие на районе" группа подростков из Южного Лондона должна защитить свой район от инопланетного вторжения. Когда на Землю приземляется инопланетянин, подростки преследуют и убивают его, не подозревая, что на подходе еще больше пришельцев. С помощью медсестры по имени Сэм подростки должны отбить инопланетное вторжение и спасти свой район.
Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес
Рейтинг IMDB: 5.7
Жанр: Инопланетное вторжение, боевик
Страна: США
Продолжительность: 1ч 56мин
Год: 2011
Продюсер: Нил Х. Мориц
В фильме "Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес" пришельцы высадились в Лос-Анджелесе, и группа морских пехотинцев должна дать отпор инопланетному вторжению. С ограниченными ресурсами и без поддержки, морпехи должны использовать свою подготовку и изобретательность, чтобы победить пришельцев и спасти человечество.
Темные времена
Рейтинг IMDB: 4.9
Жанр: Инопланетное вторжение, Научная фантастика
Страна: США
Продолжительность: 1ч 29мин
Год: 2011
Продюсер: Тимур Бекмамбетов
В фильме "Темные времена" группа молодых людей, отправившихся в командировку в Москву, оказывается в центре инопланетного вторжения. Пришельцы невидимы, и группа должна использовать свою смекалку, чтобы выжить и найти способ победить захватчиков. По пути они встречают других выживших и вместе борются с пришельцами, чтобы найти путь к спасению.
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