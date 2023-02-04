iPhone завис и не реагирует: как самостоятельно 'спасти' телефон

Едва ли не каждый владелец телефона мог сталкиваться с проблемой, когда его гаджет переставал реагировать на ощупь. С телефонами так часто бывает, когда вы долго находитесь с ним на холоде

Если это произошло именно тогда, когда вы находились длительное время с телефоном на холоде, то просто зайти в теплое помещение и дождаться пока телефон "отвиснет".

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Если же это произошло не на улице, специалисты советуют следующее: попробуйте принудительно перезагрузить телефон. После перезагрузки откройте диспетчер задач и проверьте, сколько приложений одновременно запущено на телефоне. Лишние – позакрывайте, потому что именно перезагрузка операционной системы могла вызвать "зависание" гаджета.

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Чтобы принудительно перезагрузить телефон, нужно нажать и удерживать кнопку "Power" (кнопка включения и выключения телефона). Удерживайте ее до 5-10 секунд. После этого в верхней части экрана вы увидите большую кнопку свайпа, обычно она красного цвета с надписью "Выключить", проведите пальцем по кнопке влево и телефон должен отключиться. Чтобы включить, снова нажмите кнопку Power.

Можно осуществить и так называемую "жесткую перезагрузку". Для этого нажмите и удерживайте на телефоне кнопки: кнопку "Home" (в центре экрана снизу) и кнопку "Power" (кнопка включения и выключения телефона). Удерживайте кнопки нажатыми около 10-15 секунд, после чего экран смартфона погаснет. Подождите минуту-две и включите телефон.

Кстати, специалисты советуют время от времени перезагружать гаджеты, чтобы он не зависал и не возникали ошибки во время его работы.

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