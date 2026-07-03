'Иран согласился практически на все, что нам нужно' - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран на переговорах с Вашингтоном согласился почти на все ключевые требования американской стороны. По его словам, диалог между странами продолжается, а окончательные договоренности еще впереди.

"Сейчас мы продолжаем переговоры и увидим, чем они завершатся. Но, по-моему, Иран уже согласился практически на все, что мы требовали", — сказал президент США. Об этом пишет huqqin.

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Трамп также отметил, что одним из главных результатов военного противостояния стало, по его мнению, устранение угрозы, связанной с иранской ядерной программой. "Речь идет о лишении Ирана возможности владеть ядерным оружием", — подчеркнул американский лидер.

Кроме того, Трамп заявил, что США добились значительных военных результатов за короткий промежуток времени. Для сравнения он привел длительные военные кампании США во Вьетнаме, Афганистане и Корее, подчеркнув, что нынешних результатов удалось достичь всего за несколько месяцев.

Напомним, США атаковали Иран в ответ за сбитый вертолет.

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