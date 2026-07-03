'Іран погодився практично на все, що нам потрібно' – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран під час переговорів із Вашингтоном погодився майже на всі ключові вимоги американської сторони. За його словами, діалог між країнами триває, а остаточні домовленості ще попереду.

"Зараз ми продовжуємо переговори, тож побачимо, чим вони завершаться. Але, на мою думку, Іран уже погодився практично на все, що ми вимагали", — сказав президент США. Про це пише huqqin.

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Трамп також зазначив, що одним із головних результатів військового протистояння стало, на його думку, усунення загрози, пов'язаної з іранською ядерною програмою. "Йдеться про позбавлення Ірану можливості володіти ядерною зброєю", — наголосив американський лідер.

Крім того, Трамп заявив, що США досягли значних військових результатів за короткий проміжок часу. Для порівняння він навів тривалі військові кампанії США у В'єтнамі, Афганістані та Кореї, підкресливши, що нинішніх результатів вдалося досягти лише за кілька місяців.

Нагадаємо,США атакували Іран у відповідь за збитий вертоліт.

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