Из Киева в США пытались вывезти камни, которым более 400 миллионов лет (фото)

"Таможенники в Киеве во время осмотра направлявшейся в США посылки нашли доисторические артефакты. Это были камни с отпечатками вымерших рыб, которым 407 миллионов лет.

Киевская таможня сообщила в Фейсбуке, что это были древние камни с отпечатками вымершей панцирной рыбы времен раннего девона (геологический период палеозойской эры). Они были направлены в Национальный научно-естественный музей НАН Украины для проведения экспертизы.

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"Как определили эксперты, обнаруженные таможенниками камни представляют собой плитки известного древнего красного песчаника с отпечатками вымершей панцирной рыбы. На двух образцах есть отпечатки одного панциря рыбы вида Stentiopelta pustulata. Третий образец тоже является фрагментом древней панцирной рыбы, вид которой пока еще определяется. Четвертый камешек является просто обломком одного из образцов. Их место находки – Подолье, бассейн реки Днестр", – говорится в сообщении.

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Эксперты музея говорят, что на камнях с двух сторон сохранились отпечатки фосилий. Они будут внесены в Государственный реестр национального культурного достояния, а также в Музейный фонд Украины.

"Согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных и исторических ценностей за границу нужно соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины. Такого разрешения таможенникам предоставлено не было. Относительно гражданина, отправлявшего редкие окаменелости за границу, Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил за ст. 473 Таможенного кодекса Украины", – сообщили в таможне.

Палеонтологические ценности будут присвоены государству.

Напомним, прокуратура объявила подозрение "черному археологу" из Кировоградщины, который на территории Хмельницкой области проводил незаконные раскопки и нашел клад. После этого он пытался продать предметы III века, обладающие значительной исторической ценностью.

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