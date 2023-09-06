З Києва до США намагалися вивезти камені, яким понад 400 мільйонів років (фото)

Митники у Києві під час огляду посилки, яка мала прямувати у США, знайшли доісторичні артефакти. Це були камені з відбитками вимерлих риб, яким 407 мільйонів років.

Київська митниця повідомила у Фейсбуці, що це були древні камені з відбитками вимерлої панцирної риби часів раннього девону (геологічний період палеозойської ери). Їх було направлено до Національного науково-природничий музей НАН України для проведення експертизи.

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"Як визначили експерти, виявлені митниками камені є плитками відомого древнього червоного пісковика з відбитками вимерлої панцирної риби. На двох зразках є відбитки одного панцира риби виду Stentiopelta pustulata. Третій зразок теж є фрагментом давньої панцирної риби, вид якої наразі ще визначається. Четвертий камінчик є просто уламком одного зі зразків. Їх місце знахідки – Поділля, басейн річки Дністер", – йдеться у повідомленні.

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Експерти з музею кажуть, що на каменях з двох боків збереглися відбитки фосилій. Їх буде внесено до Державного реєстру національного культурного надбання, а також до Музейного фонду України.

"Згідно з чинним законодавством України, на вивезення культурних та історичних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури України. Такого дозволу митникам надано не було. Стосовно громадянина, який відправляв рідкісні скам’янілості за кордон, Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України", – повідомили у митниці.

Палеонтологічні цінності будуть присвоєні державі.

Нагадаємо, прокуратура оголосила підозру "чорному археологу" з Кіровоградщини, який на території Хмельницької області проводив незаконні розкопки та знайшов скарб. Після цього він намагався продати предмети III століття, що мають значну історичну цінність.

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