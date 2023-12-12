Из-за хакерской атаки на 'Киевстар' связи может не быть неделю: что известно

Последствия атаки хакеров на систему одного из крупнейших мобильных операторов "Киевстара" оказались гораздо хуже, чем считалось. На ремонтные работы может уйти около недели.

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Об этом сообщает Корреспондент.net со ссылкой на сотрудников компании. По их словам, хакеры "убили" не только Кору – главный пункт управления по всей сети оператора.

Хакеры также снесли конфигурации на транзитных базовых станциях (главные узлы, от которых работают несколько других станций). К примеру, в Киевской области находится ориентировочно 1500 базовых станций, из них 150-200 это транзитные.

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"Если придется их переключать вручную, а не дистанционно, то это может занять минимум неделю времени. Ремонтные бригады уже разъехались на несколько таких станций. Но мы надеемся, что удастся скоро поднять Кору, поэтому связь может появиться где-то в течение суток и то, только точечно", – рассказал один из инженеров компании.

Отметим, президент компании Александр Комаров ранее сообщал, что кибератака преследовала цель "максимально возможного разрушения виртуальной ИТ-инфраструктуры" мобильного оператора.

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