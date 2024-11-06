Измениться ли размер пенсий по инвалидности до конца 2024 года: ответ ПФУ

Размер пенсии по инвалидности формируется с учетом нескольких ключевых факторов – установленной группы инвалидности, трудового стажа и причин обретения инвалидности. До конца текущего года, включая ноябрь, изменения размеров этих выплат не предусматриваются. Об этом пишет 24 tv.ua.

Система начислений базируется на процентном соотношении к пенсии по возрасту:

I группа инвалидности – 100%

II группа инвалидности – 90%

III группа инвалидности – 50%

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Установлены также минимальные гарантированные выплаты:

Лицам с I группой инвалидности – 2 980 гривен (повышено с 2 760 гривен после мартовской индексации)

Неработающим лицам с II и III группами – 2 520 гривен

Работающим лицам с II и III группами – 2093 гривен

Стоит отметить, что для отдельных категорий граждан, в частности, военнослужащих и пострадавших от аварии на ЧАЭС, действует особый порядок расчета пенсионных выплат по инвалидности.

Напомним, Кабмин предложил новую пенсионную реформу.

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