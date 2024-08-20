К некоторым из пенсионеров специалисты ПФУ могут прийти домой: кого касается
Пенсионный фонд Украины предоставляет услуги гражданам в своих отделениях. Кроме того, сотрудники фонда могут посещать некоторых пенсионеров на дому.
Пенсионеры имеют возможность обращаться в Пенсионный фонд не только лично, но и онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда. Об этом говорится на официальном сайте ПФУ.
Лица с ограниченными возможностями передвижения (маломобильные) имеют возможность пригласить специалиста из Пенсионного фонда в свой дом в удобное для них время. Для организации такого визита необходимо подать запрос в соответствующее отделение Пенсионного фонда.
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"Выездные приемы проходят по обращениям в орган Фонда таких лиц, их представителей или родственников, а также представителей органов власти, учреждений здравоохранения, социальной защиты и т.д., где проживают / находятся маломобильные граждане", – говорится в сообщении ПФУ.
Маломобильными считаются такие граждане:
- лица пожилого возраста;
- нуждающиеся в уходе со стороны посторонних лиц;
- граждане с инвалидностью.
Стоит отметить, что дата и время такой встречи согласовываются индивидуально. Представитель Пенсионного фонда также должен предоставить гражданину список документов, необходимых для оформления услуги.
Напомним, ранее мы писали, что некоторых украинцев могут оставить без пенсии в сентябре.
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