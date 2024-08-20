До декого з пенсіонерів спеціалісти ПФУ можуть прийти додому: кого стосується

Пенсійний фонд України надає послуги громадянам у своїх відділеннях. Крім того, співробітники фонду можуть відвідувати деяких пенсіонерів вдома.

Пенсіонери мають можливість звертатися до Пенсійного фонду не лише особисто, але й онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду. Про це зазначається на офіційному сайті ПФУ.

Особи з обмеженими можливостями пересування (маломобільні) мають можливість запросити фахівця з Пенсійного фонду до свого помешкання в зручний для них час. Для організації такого візиту необхідно подати запит до відповідного відділення Пенсійного фонду.

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"Виїзні прийоми відбуваються за зверненнями до органу Фонду таких осіб, їхніх представників або родичів, а також представників органів влади, закладів охорони здоров'я, соціального захисту тощо, де проживають / перебувають маломобільні громадяни", – йдеться у повідомленні ПФУ.

Маломобільними вважаються такі громадяни:

особи літнього віку;

ті, хто потребує догляду з боку сторонніх осіб;

громадяни з інвалідністю.

Варто зазначити, що дата і час такої зустрічі узгоджуються індивідуально. Представник Пенсійного фонду також повинен надати громадянину список документів, необхідних для оформлення послуги.

Нагадаємо, раніше ми писали, що декого з українців можуть залишити без пенсії у вересні.

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