К ссорам: Почему нельзя оставлять ложку в чашке

Вложенные в быт суеверия и научная основа учат нас не держать ложку в чашке с напитками. Кажется, что эта маленькая вещь может повлиять на несколько сфер жизни.

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Согласно поверьям, ложка, оказавшаяся в чашке с чаем или другим напитком, может привести к ухудшению финансового положения человека, пишет "Апостроф".

Считается, что есть риск потерять деньги или стать жертвой кражи. В то же время, это также рассматривается как плохая предвестница в ближайшем будущем конфликте или ссоре в супружеских отношениях. Для одиноких людей ложка в чашке может символизировать отсутствие любимого человека в их жизни.

Хотя эти верования могут казаться противоречивыми и противоречить логике, научная основа также добавляет свои аспекты к этому вопросу. С точки зрения науки, ложка, которая слишком долго находится в чашке с горячими напитками, особенно если она изготовлена из пластика, может вывести вещества, которые попадут в напиток. Такой контакт может быть вреден для здоровья. Однако, если это столовый прибор из нержавеющей стали, нет риска, и он остается безопасным для здоровья.

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