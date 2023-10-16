До сварок: Чому не можна залишати ложку в чашці

Вкладені в побут марновірства і наукове підґрунтя вчать нас не тримати ложку у чашці з напоями. Здається, що ця маленька річ може впливати на кілька сфер життя.

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Згідно з повір'ями, ложка, яка опинилася у чашці з чаєм чи іншим напоєм, може привести до погіршення фінансового стану людини, пише "Апостроф".

Вважається, що є ризик втратити гроші чи стати жертвою крадіжки. Водночас це також розглядається як погана передвісниця в найближчому майбутньому конфлікту або сварці в подружніх стосунках. Для одиноких людей ложка в чашці може символізувати відсутність коханої людини в їхньому житті.

Хоча ці вірування можуть здаватися суперечливими та суперечити логіці, наукове підґрунтя також додає свої аспекти до цього питання. З погляду науки, ложка, яка занадто довго перебуває в чашці з гарячими напоями, особливо, якщо вона виготовлена з пластику, може вивести речовини, які потраплять до напою. Такий контакт може бути шкідливим для здоров'я. Проте, якщо це столовий прилад із нержавіючої сталі, не має ніякого ризику, і він залишається безпечним для здоров'я.

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