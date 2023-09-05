Как быстрее избавиться от тревожности вернувшись домой с улицы

Бывает так, что день может оказаться сложным и напряженным, а незавершенные дела лишь усиливают чувство хаоса и несобранности.

В такие моменты наша тревога может нарастать, а это, безусловно, не влияет на наше физическое и психическое здоровье. Об этом пишет Ukr.Media.

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Одной из ключевых реакций нашего организма в таких моментах есть тревога. Эта эмоция может быть изнурительной для мозга и даже перерастать в страх. Но есть ли способы снять эту нагрузку и вернуть равновесие?

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Следует помнить, что мозг является одним из наиболее энергозатратных органов тела, потребляя до 80% всей доступной энергии. Поэтому во время периодов тревоги многие наши действия становятся автоматическими реакциями, и именно тогда мозг отдыхает меньше.

Но есть способы, которые могут помочь снять тревогу и дать мозгу сигнал, что вы в безопасности. Один из таких способов – это создать уютную и спокойную атмосферу дома. Придя домой, это может происходить автоматически, но вы можете усилить этот эффект.

В вашей квартире наверняка есть предметы, которые вы не замечаете в течение обычного дня. Попытайтесь сосредоточиться на них. Это поможет вашему мозгу понимать, что вы в безопасности, ведь эти предметы стали вам знакомыми.

Когда вы возвращаетесь домой, не медлите с переодеванием в домашнюю одежду. Он не только удобен, но и обладает приятным домашним запахом, что может расслабить ваше тело и мозг. Это поможет вам найти комфорт и покой в вашем доме.

Напомним, раньше мы рассказывали, как быстро успокоиться, если у вас приступ паники. Следует избавляться от стресса, поскольку он плохо влияет на здоровье и психологическое состояние.

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