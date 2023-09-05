Як швидше позбутись тривожності повернувшись додому з вулиці

Буває так, що день може виявитися складним і напруженим, а незавершені справи лише підсилюють відчуття хаосу та незібраності.

У такі моменти наша тривога може наростати, а це, безумовно, не найкраще впливає на наше фізичне та психічне здоров'я. Про це пише Ukr.Media.

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Однією з ключових реакцій нашого організму у таких моментах є тривога. Ця емоція може бути виснажливою для мозку і навіть переростати у страх. Але чи є способи зняти це навантаження і повернути рівновагу?

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Слід пам'ятати, що мозок є одним з найбільш енергозатратних органів нашого тіла, споживаючи до 80% всієї доступної енергії. Тому під час періодів тривоги багато наших дій стають автоматичними реакціями, і саме тоді мозок відпочиває менше.

Але існують способи, які можуть допомогти зняти тривогу і надати мозку сигнал, що ви в безпеці. Один із таких способів – це створити затишну і спокійну атмосферу вдома. Прийшовши додому, це може відбуватися автоматично, але ви можете посилити цей ефект.

У вашій квартирі, напевно, є предмети, які ви не помічаєте протягом звичайного дня. Спробуйте зосередитися на них. Це допоможе вашому мозку розуміти, що ви перебуваєте в безпеці, адже ці предмети стали вам знайомими.

Коли ви повертаєтеся додому, не зволікайте з переодяганням у домашній одяг. Він не тільки зручний, але і має приємний домашній запах, що може розслабити ваше тіло та мозок. Це допоможе вам знайти комфорт і спокій у вашій оселі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як швидко заспокоїтися, якщо у вас приступ паніки. Варто позбавлятися від стресу, оскільки він погано впливає на здоров’я та психологічний стан.

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