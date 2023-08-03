Как быстро проверить онлайн назначили ли субсидию в августе: простая инструкция

Пенсионный фонд помогает заявителям осуществить проверку статуса субсидии или получить информацию об отказе в ней без выхода из дома. Это обеспечивает легкую и быструю проверку всех необходимых данных, а все, что нужно – всего несколько минут.

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Согласно информации, полученной от пресс-службы ПФУ, сообщение о назначении субсидии, содержащей информацию о сумме выплаты, или об отказе в предоставлении, теперь доступно в личном кабинете заявителя на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Чтобы проверить информацию о назначении субсидии, заявителям нужно следовать следующей пошаговой инструкции:

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Поначалу перейдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Осуществите авторизацию с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или с помощью Действие. Подписи или ID.GOV.UA. Войдите в свой личный кабинет. Откройте раздел "Мои сообщения" в меню. Перейдите к разделу "Индивидуальные сообщения", где можно просмотреть всю необходимую информацию о назначении или отказе в предоставлении субсидии.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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